Conflit au moyen Orient: " J'invite les Sénégalais et les courants d'opinion du continent africain à encourager fortement S.E.M. Macky Sall..., à s'appuyer sur son immense expérience...pour contribuer à la restauration de la paix dans cette partie du

Dans un communiqué rendu public, le candidat à l'élection présidentielle, Amadou Bâ, s'est exprimé sur le conflit au moyen Orient. " Le déclenchement des hostilités au moyen Orient le 7 octobre dernier est lourd de menaces sur la paix dans la région et dans le monde. En quelques jours, ce conflit a entraîné la mort de milliers de civils et provoqué des dizaines de milliers de blessés. J’appelle les différentes parties, la communauté internationale ainsi que toutes les bonnes volontés à poursuivre les actions appropriées pour la cessation immédiate de ces confrontations meurtrières. Comme l’a déclaré le Président Macky Sall , la solution de ce conflit ne saurait être militaire", a-t-il réagi.



Une occasion pour M. Ba de porter ce plaidoyer. " C'est pourquoi, j'invite les Sénégalais et les courants d'opinion du continent africain à encourager fortement S.E.M. Macky Sall , que je félicite pour sa prise de position courageuse, à s’appuyer sur son immense expérience nationale et internationale de dialogue et de conciliation pour contribuer à la restauration de la paix dans cette partie du monde. En effet, son pays préside, depuis 1975, sans discontinuité, le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien".



Amadou Bâ de préciser " Comme le Sénégal l’a toujours défendu, une telle perspective exige l'existence de deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte, avec des frontières sûres et internationalement reconnues et garanties, comme le stipulent les résolutions pertinentes des Nations Unies".





