Conflit en RDC: Me Larifou dénonce le silence des chefs d'État africains Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2025 à 11:48

La situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, préoccupe Me Saïd Larifou. Dans un communiqué, il a dénoncé le silence complice des chefs d'État. « Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, le monde s'est mobilisé pour apporter des solutions. Il y avait même des présidents d'Afrique qui se sont déplacés pour rencontrer les belligérants, alors que pour le conflit en RDC, on n’a entendu personne », regrette la robe noire, renseigne "L'As".



Il demande ainsi aux chefs de l'État de sortir de leur silence. Pour lui, ils doivent se déplacer pour trouver une solution africaine. Me Larifou invite par ailleurs les Présidents Paul Kagamé et Félix Tshisekedi, à mettre fin à cette guerre qui a fait de milliers de victimes innocentes. Il rappelle que la solution ne viendra ni des armes ni des discours belliqueux, mais d'une volonté commune de fin aux hostilités et de poser les bases d'un véritable processus de réconciliation pour l'avenir de nos pays et de l'Afrique.

