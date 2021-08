Conflit foncier : Dougar perd une première bataille contre la société Peacock Après la lutte dans la rue, la société Peacock et les populations de Dougar poursuivent leur bataille au tribunal. Elles avaient mandaté Mme Diop Ndour Ndiaye de Crci pour qu’elle saisisse le juge des référés pour vider le contentieux qui porte sur plusieurs hectares de terres.

Mais les populations de Dougar ont perdu hier une manche. Le tribunal des référés qui a rendu le verdict hier a déclaré l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Crci Suarl de Mme Ndiaye.



Cette dernière qui n’est pas d’ailleurs très déçue du verdict promet la poursuite de la lutte. A l’en croire, la décision de justice est à leur avantage parce que le tribunal n’a statué que sur la forme. Elle est convaincue dans le fonds que la société Peacock va perdre le procès.



Mme Ndiaye informe que plusieurs procédures, notamment deux pénales et deux civiles sont en cours et que la vérité finira par jaillir parce qu’elle détient toutes les preuves. Selon Mme Ndiaye, le titre foncier de Peacok se trouve à l’entrée de Diamniadio et non à Dougar.



