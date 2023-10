Conflit israélo-palestinien : Le message extrêmement fort de Mohamed Salah

Parmi les personnalités les plus influentes du football et du monde arabe, l’attaquant de Liverpool est sorti de son silence pour prendre position sur le conflit israélo-palestinien. À travers une vidéo publiée ce mercredi sur son compte Instagram officiel, Mohamed Salah a demandé à ce que le massacre des civils cesse !



« Ce n’est pas toujours facile de parler dans des moments comme ça. Il y a eu trop de violences et de brutalité. Au cours des jours précédents, nous avons été témoins d’une violence extrême qui a fait saigner nos cœurs. L’escalade de la violence qui dure depuis des semaines ne peut être tolérée. Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées. Les massacres doivent cesser. Les familles sont déchirées. Le soutien humanitaire à Gaza doit être autorisé immédiatement. La population de Gaza vit des conditions misérables. On a vu des scènes horribles à l’hôpital ce mardi. La population de Gaza a besoin immédiatement de nourriture, d’eau et de médicaments. J’appelle tous les dirigeants du monde à s’unir pour empêcher de nouveaux massacres de personnes innocentes » a-t-il déclaré sur une vidéo.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Conflit-israelo-palestin...