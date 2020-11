Conflit parents d'élèves-écoles privées: SOS consommateurs compte organiser une grande marche

Si l’Etat s’est signalé par un laxisme inexplicable dans l’affaire du paiement des trois mois de scolarité imposés par les écoles privées aux parents d’élèves, ces derniers peuvent compter sur Sos Consommateurs.



Selon les informations du journal "Le Témoin", Me Massokhna Kane et Cie ont décidé de marcher avec les parents d’élèves, pour dénoncer un tel chantage. Parce que pour Sos Consommateurs, la démarche des écoles privées est jugée « illégale, malhonnête et abusive ». Selon eux, l’État, à travers ses ministres concernés, a avoué son impuissance et sa volonté de livrer les parents au chantage des écoles privées.



C’est pourquoi Sos Consommateurs, en concertation avec des associations de parents d’élèves, des syndicats d’enseignants, des organisations de la société civile et de simples citoyens, a décidé d’organiser une marche de protestation pour dire non à ce chantage et pour exiger des Autorités, le règlement global et définitif de cette question des scolarités de mars, avril et mai 2020 exigées indument ainsi que la réglementation des nouvelles conditions d’inscription dans les écoles privées.

