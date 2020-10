Confréries et commentaires désobligeants - Louis Henry : « Adouna bi dou derby » Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|

« Adouna bi dou derby bë kou nekk bëgë far tchi béneu équipe, dieul seu naawlé def ko noone ! Toutes les occasions sont bonnes pour montrer que nous ne nous aimons pas... Depuis l’avènement des réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui cachent à peine cette ignoble manie de déverser une haine gratuite sur une confrérie ou une ethnie. Il suffit de faire un tour sur les commentaires qui accompagnent les articles partagés sur les sites d’informations pour se rendre compte de la division qui règne sur nos terres. Une division maquillée par une hypocrisie nauséabonde qui voudrait faire croire que nous nous acceptons les uns et les autres. Pourquoi tant de haine envers son prochain ? Pourquoi tant de méchanceté ? Mourides, Tidianes, Layènes, Khadres... nous sommes tous les mêmes et l’objectif principal est de se reprocher d’Allah le Tout Puissant. Avoir le meilleur marabout du monde ne garantit pas une place au Paradis. C’est vous dire. Il n’est donc nullement nécessaire de minimiser l’autre parce qu’il n’est pas de la même confrérie ou d’une ethnie jugée (par qui?!) inférieure. Ce pays, de par le comportement de sa majorité, ressemble à une équipe de football dont les onze joueurs jouent individuellement alors que la stratégie collective permettrait d’aller de l’avant et de faire de véritables différences. Nous avons TOUT pour être heureux et prospérer. Le jour où chacun pensera sincèrement au don de soi, à l’union des cœurs et à l’amour pour son prochain, nous verrons que le premier des problèmes de notre société a toujours été NOUS. Mais difficile de le voir lorsque nous préférons jeter la pierre à l’autre... » Louis Henry



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31276-confrries-e...

