Confrontation Adji Sarr- Ndeye Khady Ndiaye : Me El Hadj Diouf à la sortie de l'audition « Adji Sarr est sereine entrain de répondre aux questions du juge »



Source : Me El hadj Diouf a quitté sa cliente Adji Sarr après le Ndogou pour se rendre chez lui. A la porte du Tribunal de Dakar il a eu quelques mots pour indiquer que sa cliente est sereine et en train de répondre aux questions du juge. Elle n’a rien à se reprocher ajoute t-il. S’adressant à « ceux qui menacent et insultent de l’autre côté » il rappellera que nous sommes dans un pays de démocratie et que force restera à la loi.Source : https://www.dakaractu.com/Confrontation-Adji-Sarr-...

