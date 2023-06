Confrontation Macky Sall – Opposition radicale : La Tabaski diffère les hostilités, le 3e mandat va attiser la tension La confrontation entre le Président Sall et l'opposition radicale incarnée par le F24, aura lieu. Les hostilités qui ont commencé, vont se poursuivre après la Tabaski. "Tribune"

La fête de la Tabaski qui donne l'occasion à ces millions de Sénégalais de retourner chez eux, va marquer une trêve de quelques jours dans le combat qui oppose Macky Sall à l'opposition. En clair, pour la confrontation entre le pouvoir et l'opposition, elle est différée juste après la Tabaski, qui est célébrée au Sénégal, le jeudi 29 juin courant.



Autrement dit, dès la première semaine de juillet avec le retour de ceux qui étaient partis passer la fête au terroir, les hostilités devront reprendre. En fait, malgré le dialogue qui règle certaines situations, des points importants de divergences opposent le chef de l'État à l'opposition.



Si Macky Sall a promis de faire une déclaration après la fête de l'Aid, tout indique qu'il va révéler sa candidature à un 3e mandat. Macky Sall qui est acculé par l'opposition sur cette question, va la soumettre à l'appréciation des instances de l'Apr et de Benno. Il va leur demander de donner leur position. Inutile de dire que ce sera carte blanche partout, pour une candidature qui continuera d'alimenter la polémique jusqu'à la tenue de la prochaine présidentielle.



La Tabaski diffère les hostilités



Une fois, la caution des instances de son camp obtenue, Macky Sall attendra le jour du dépôt des candidatures pour déposer son dossier. On peut donc dire, pour la présidentielle de 2024, que la candidature de Macky Sall va attiser la tension entre le pouvoir et l'opposition. Face à la volonté tendue du Président Sall de briguer un autre mandat, il y a la détermination de l'opposition à contrer cette candidature, qu'elle juge contraire à la loi.



Le 3e mandat va attiser la tension



Un autre point de discorde qui est source de confrontation pouvoir - opposition, est le sort d'Ousmane Sonko. C'est un secret de polichinelle que le dialogue est en train d'acter la mise à l'écart d'Ousmane Sonko de la présidentielle de 2024.



Ousmane Sonko sacrifié sur l'autel du dialogue



Ousmane Sonko qui a été condamné à deux ans de prison dans l'affaire qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr, est sous le coup d'une invalidation de sa candidature pour la prochaine présidentielle.



Si, avec cette condamnation, Ousmane Sonko qui a la possibilité de faire appel en se constituant prisonnier, pouvait espérer une participation à la prochaine élection du président de la République, le dialogue risque de l'écarter de ladite élection. En perdant ses droits civils, Ousmane Sonko risque aussi d'être révoqué de son poste de maire de Ziguinchor.



Ainsi, à moins d'un cas de force majeure, la seule issue qui s'offre à Ousmane Sonko et ses partisans, c'est d'engager le combat politique.



Se battre ou périr



Au fur et à mesure que l'on s'approche de la présidentielle de 2024, la candidature de Macky Sall et celle d'Ousmane Sonko vont accroître le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition.



En attendant l'inévitable confrontation entre les belligérants, les discours annoncent la couleur d'un combat décisif pour les deux camps, qui se regardent en chiens de faïence.











Tribune



