Confusion de corps à la morgue de Keur Massar : la famille Samb présente ses excuses, DES PERSONNES ARRÊTÉES

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

Une confusion de cadavres a installé un véritable malaise à Keur Massar où le corps d’un Chrétien a été enlevé par mégarde et enterré dans un cimetière musulman. La Gendarmerie de la localité s’est saisie de l’affaire et a ouvert une enquête.



Une affaire gênante pour tout le monde et qui a éclaté au grand jour hier lorsque les parents du défunt V. Mendy, décédé à la suite d’une crise d’asthme, ont constaté que le corps de ce dernier gardé à la morgue du centre de santé de Keur Massar, a été malheureusement emporté. Très vite, la Gendarmerie a été alertée et les services de l’hôpital se sont attelés à situer les responsabilités. En effet, selon des témoignages recueillis auprès des enfants du défunt V. Mendy, rencontrés hier à la sortie de l’hôpital, le décès de ce dernier remonte au vendredi dernier.



Après une première hospitalisation dans la même structure sanitaire, le vieil homme souffrant d’asthme s’était rétabli et avait regagné son domicile. Hélas, vendredi dernier, au moment où la communauté catholique se préparait à fêter Pâques, le vieux a encore rechuté. Sa famille, comme lors de sa dernière crise d’asthme, l’a à nouveau évacué vers le centre de santé de Keur Massar situé à un jet de pierres de la Gendarmerie. Hélas, cette fois, malgré les ordonnances que ses enfants ont très vite achetées, l’ange de la mort a emporté le vieux.



Du fait du long week-end pascal, sa famille qui a voulu l’enterrer le vendredi 19 avril, jour de sa mort, s’est heurtée à la lourdeur administrative. «On nous a obligés à attendre la fin du long week-end pour disposer du corps de notre père. Même en début de semaine, nous avons tenté, vainement, de disposer du corps de notre père», renseigne un de ses enfants. Cependant, c’est à croire que la lourdeur administrative n’est pas opposable à tout le monde. D’autres parents qui ont perdu des proches gardés dans la morgue, ont réussi à récupérer les corps de leurs défunts. Et dans cette précipitation, le corps du vieux V. Mendy a été malencontreusement enlevé par une famille musulmane. Qui, croyant avoir pris le corps d’un proche décédé, a procédé à son enterrement dans un cimetière dont nous taisons volontairement l’emplacement.



Hier, lorsque la famille du défunt V. Mendy s’est présentée à la structure de santé, le corps n’était plus dans les tiroirs de la morgue. Énorme surprise pour la famille qui a immédiatement alerté les services de l’hôpital. Très vite, une enquête interne et des témoignages ont permis de situer la confusion. Les Musulmans qui pensaient avoir pris le corps de leur proche, ont été appelés en urgence. Ils se sont vite rendus compte de la méprise lorsque le corps de leur proche présentant un handicap au bras leur a été présenté. Tout laisse croire qu’on s’achemine vers une procédure devant aboutir à l’exhumation du corps du vieux V. Mendy.



Ses enfants, rencontrés hier, ont affiché leur détermination. «Nous voulons lui offrir une sépulture digne. C’est déjà très dur de perdre son père. Mais savoir que son corps a disparu et que nous ne pouvons pas l’enterrer, cela l’est encore beaucoup plus. Nous sommes déterminés à récupérer son corps, quitte à l’exhumer», ont lancé en chœur les enfants et les proches du défunt V. Mendy, massés hier à l’entrée du centre de santé de Keur Massar.





Une confusion de cadavres a installé un véritable malaise à Keur Massar où le corps d’un Chrétien a été enlevé par mégarde et enterré dans un cimetière musulman. La Gendarmerie de la localité s’est saisie de l’affaire et a ouvert une enquête.



Une affaire gênante pour tout le monde et qui a éclaté au grand jour hier lorsque les parents du défunt V. Mendy, décédé à la suite d’une crise d’asthme, ont constaté que le corps de ce dernier gardé à la morgue du centre de santé de Keur Massar, a été malheureusement emporté. Très vite, la Gendarmerie a été alertée et les services de l’hôpital se sont attelés à situer les responsabilités. En effet, selon des témoignages recueillis auprès des enfants du défunt V. Mendy, rencontrés hier à la sortie de l’hôpital, le décès de ce dernier remonte au vendredi dernier.



Après une première hospitalisation dans la même structure sanitaire, le vieil homme souffrant d’asthme s’était rétabli et avait regagné son domicile. Hélas, vendredi dernier, au moment où la communauté catholique se préparait à fêter Pâques, le vieux a encore rechuté. Sa famille, comme lors de sa dernière crise d’asthme, l’a à nouveau évacué vers le centre de santé de Keur Massar situé à un jet de pierres de la Gendarmerie. Hélas, cette fois, malgré les ordonnances que ses enfants ont très vite achetées, l’ange de la mort a emporté le vieux.



Du fait du long week-end pascal, sa famille qui a voulu l’enterrer le vendredi 19 avril, jour de sa mort, s’est heurtée à la lourdeur administrative. «On nous a obligés à attendre la fin du long week-end pour disposer du corps de notre père. Même en début de semaine, nous avons tenté, vainement, de disposer du corps de notre père», renseigne un de ses enfants. Cependant, c’est à croire que la lourdeur administrative n’est pas opposable à tout le monde. D’autres parents qui ont perdu des proches gardés dans la morgue, ont réussi à récupérer les corps de leurs défunts. Et dans cette précipitation, le corps du vieux V. Mendy a été malencontreusement enlevé par une famille musulmane. Qui, croyant avoir pris le corps d’un proche décédé, a procédé à son enterrement dans un cimetière dont nous taisons volontairement l’emplacement.



Hier, lorsque la famille du défunt V. Mendy s’est présentée à la structure de santé, le corps n’était plus dans les tiroirs de la morgue. Énorme surprise pour la famille qui a immédiatement alerté les services de l’hôpital. Très vite, une enquête interne et des témoignages ont permis de situer la confusion. Les Musulmans qui pensaient avoir pris le corps de leur proche, ont été appelés en urgence. Ils se sont vite rendus compte de la méprise lorsque le corps de leur proche présentant un handicap au bras leur a été présenté. Tout laisse croire qu’on s’achemine vers une procédure devant aboutir à l’exhumation du corps du vieux V. Mendy.



Ses enfants, rencontrés hier, ont affiché leur détermination. «Nous voulons lui offrir une sépulture digne. C’est déjà très dur de perdre son père. Mais savoir que son corps a disparu et que nous ne pouvons pas l’enterrer, cela l’est encore beaucoup plus. Nous sommes déterminés à récupérer son corps, quitte à l’exhumer», ont lancé en chœur les enfants et les proches du défunt V. Mendy, massés hier à l’entrée du centre de santé de Keur Massar.

(Avec L’Obs)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos