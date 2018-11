Congrès d’investiture du candidat Macky Sall : Oumar Gueye bat le rappel des troupes pour une mobilisation exceptionnelle le samedi 01 décembre 2018

Le coordonnateur département APR Rufisque Oumar Gueye a fait une véritable démonstration de force à travers une Assemblée générale qui s'est tenue à Sangalkam, le jeudi 29 novembre.



Enregistrant la présence massive de responsables APR , BBY , d’anciens responsables du PDS (Aminata Sy, Ramata Mbaye ) et des populations, le maire de Sangalkam a rassemblé les troupes pour une mobilisation exceptionnelle pour le Congrès d’investiture de leur candidat Macky Sall, le samedi 1 décembre 2018, à l’Arena.



« Nous avons relevé, samedi dernier, le défi de la mobilisation au lancement du DAC de Sangalkam par son Excellence M.Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Nous allons encore relever le défi de la mobilisation, le samedi 1 décembre 2018, pour le Congrès d’investiture de notre candidat, à l’Aréna, et le 24 février 2019, nous allons tous voter pour Macky Sall, dès le 1er tour, pour un second mandat. »



Le Ministre Oumar Gueye a fini son discours en rappelant que le 1er décembre 2018, plus de 100 000 militants sont attendus à Dakar Arena pour le congrès d’investiture du candidat Macky Sall.

