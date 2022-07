Congrès de l'ASEA / Accès à l'électricité: Les populations comblent le gap vis-à-vis des sociétés

Mercredi 20 Juillet 2022

Les rideaux du 20e congrès de l'ASEA sont tombés. "Et un congrès très réussi"selon le secrétaire général de la Senelec, Pape Togy Gaye. A l'en croire, "le retard à l'accès universel à l'électricité, était dû à la rentabilité des sociétés. Ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque qu'on privilégie les populations qui peuvent mener des activités rentables", a-t-il dit. La digitalisation du secteur était aussi au menu des discussions et le prochain congrès se tiendra au Malawi en 2025, date de la fin du mandat du nouvel homme fort de l'ASEA, Pape Mademba Bitèye.