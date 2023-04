Connectivité et transformation numérique: L’Oif et l’Uit signe une déclaration de coopération conjointe Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, et la Secrétaire générale de l’Union internationale des télécommunications (Uit), Doreen Bogdan-Martin ont signé, le 3 avril 2023 à Paris, une Déclaration conjointe de coopération en vue de renforcer le partenariat entre ces deux organisations. « Cette coopération renouvelée autour des domaines d’intérêt commun en lien avec […] La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, et la Secrétaire générale de l’Union internationale des télécommunications (Uit), Doreen Bogdan-Martin ont signé, le 3 avril 2023 à Paris, une Déclaration conjointe de coopération en vue de renforcer le partenariat entre ces deux organisations. « Cette coopération renouvelée autour des domaines d’intérêt commun en lien avec les défis actuels correspondent aux attentes de nos populations. Il s’agit d’actions concrètes et mesurables », a déclaré Madame Louise Mushikiwabo, lors de cette signature. « Cet engagement commun entre l’Oif et l’Uit vise à donner une nouvelle impulsion à notre coopération en faveur du développement économique et social des Etats membres de la Francophonie, notamment des pays en développement et des pays les moins avancés », a-t-elle ajouté. Pour sa part, Madame Doreen Bogdan-Martin a souligné que la Déclaration conjointe de coopération entre l’UIT et l’OIF intervient à un moment où le numérique prend une place de plus en plus importante sur la scène internationale. C’est un outil qui doit aider à accélérer la connectivité et la transformation numérique durable au sein et au-delà de l’espace francophone. Selon un document de presse, le renforcement de cette coopération vise à répondre aux besoins des pays francophones en matière du numérique et s’inscrit notamment dans le cadre des décisions du XVIIIe Sommet de la Francophonie tenu à Djerba (Tunisie) les 19 et 20 novembre 2022, sur le thème « Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone », ainsi que du Plan stratégique pour l’Uit 2024-2027 adopté lors de la Conférence des plénipotentiaires tenue à Bucarest (Roumanie) en octobre 2022. Les actions envisagées à travers cette Déclaration vont contribuer à une connectivité pour tous et une transformation numérique durable. Les axes de collaboration pris en compte portent sur le plaidoyer en faveur du désenclavement numérique et du respect du multilinguisme dans le cadre des concertations et travaux sur le plan international dans ce domaine. Ils portent également sur l’accélération de la transformation numérique dans l’espace francophone, de la valorisation de l’expertise francophone, ainsi que de l’appropriation des enjeux du numérique, notamment par les jeunes et les femmes. Il s’agit par ailleurs de soutenir le renforcement des capacités et l’échange de bonnes pratiques, ainsi que le développement de projets conjoints en faveur des populations francophones et des milieux scolaire et universitaire. Cette Déclaration conjointe de coopération, lit-on dans le document, constitue le cadre de référence politique du partenariat entre l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) et l’Union internationale des télécommunications (Uit). L’Oif est membre des trois secteurs de l’Uit (radiocommunications, normalisation, développement) depuis août 2021.



Source : Source : https://lesoleil.sn/106666-2/...

