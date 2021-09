Conquête de la mairie de Thiès-Est : Des religieux votent Siggi Jotna de Abdoulaye Dièye A Thiès-Est, «seule une personnalité politique comme le leader du mouvement Siggi Jotna peut régler le déficit d’investissements noté dans la plus grande commune du département de Thiès». C’est la conviction du Mouvement des religieux pour l’émergence qui ont apporté hier leur soutien à Abdoulaye Dièye, en perspective des élections locales de janvier 2022.

Selon Serigne Dame Sakho qui porte leur parole, «le président de Siggi Jotna s’investit dans presque tous les secteurs d’activité de la vie communale de Thiès-Est pour la prise en charge des problèmes récurrents des populations, notamment l’accès aux soins de santé, l’assistance sociale, l’assainissement, la formation des jeunes et des femmes pour leur autonomisation ».



Ces religieux considèrent, par conséquent, que M. Dièye «doit être investi à la tête de Thiès-Est pour changer le visage de la commune qui peine à prendre son envol du fait qu’aucune infrastructure de taille n’y a été réalisée depuis plusieurs années».



Serigne Dame Sakho et ses camarades constatent «un certain vide» que Abdoulaye Dièye «est en train de combler en mobilisant les jeunes et les femmes à travers un certain nombre de projets, dont l’essentiel tourne autour d’activités génératrices de revenus ». Il ajoute que M. Dièye ambitionne de trouver «une solution à la souffrance collective de plusieurs familles nécessiteuses dans la localité».



Le Mouvement des religieux pour l’émergence invite le Président Macky Sall à valider leur choix pour la commune Est qui «mérite de décoller avec ses fils».

