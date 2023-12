Conseil constitutionnel: 93 dossiers reçus, dont 4 de parrainage parlementaire et 01 de parrainage des élus locaux Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Sur les 93 candidats déclarés ayant déposé leur dossier de candidature au greffe du Conseil constitutionnel, seuls quatre ont opté pour le parrainage parlementaire, un seul candidat a choisi le parrainage des élus locaux (présidents de Conseil départemental) et les 88 restants ont opté pour le parrainage citoyen.

Pour rappel, 27 candidats déclarés avaient déposé leur dossier en 2019 et au finish, seuls cinq avaient été retenus par les « Sept sages ». Dans son discours, le président du Conseil constitutionnel a tenu à lever une équivoque concernant la réception des dossiers de déclaration. « Je pense que vous savez que ça a débordé du délai légal. Le dernier délai pour le dépôt est connu. C’était mardi 26 décembre à minuit. Mais il s’est trouvé qu’à cette date, à cette heure, au moment où on fermait les portes du Conseil, 36 représentants de candidats étaient encore dans la salle d’attente en train de déposer leur dossier. Il s’est agi donc tout simplement de recevoir même après le délai légal les dossiers de ces mandataires parce qu’ils étaient déjà au Conseil constitutionnel avec leur dossier avant l’expiration du délai légal. Il convient, pour bien comprendre la suite du processus électoral, de rappeler quelques règles que le Conseil à clairement énoncées », a notamment précisé Mamadou Badio Camara. Aliou DIOUF et Moussa SOW (Photos)



Source : Sur les 93 candidats déclarés ayant déposé leur dossier de candidature au greffe du Conseil constitutionnel, seuls quatre ont opté pour le parrainage parlementaire, un seul candidat a choisi le parrainage des élus locaux (présidents de Conseil départemental) et les 88 restants ont opté pour le parrainage citoyen. Pour rappel, 27 candidats déclarés avaient déposé […]Source : https://lesoleil.sn/conseil-constitutionnel-93-dos...

Accueil Envoyer à un ami Partager