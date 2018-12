Conseil constitutionnel: Macky, Sonko et Idy auraient validé leur parrainage Les candidats déclarés à la présidentielle sénégalaise du 24 février, Ousmane Sonko et Idrissa Seck ont franchi l'une des étapes les plus difficiles. Ils ont validé ce vendredi leur parrainage à l'issue de la vérification au Conseil constitutionnel.





Le parrainage, c'est bon pour Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Les deux opposants de Macky Sall qui a également validé le parrainage, ont respectivement obtenu 61.791 signatures et 58.000 signatures, à l'issue du décompte au Conseil constitutionnel ce vendredi.



"A l'issue de la vérification, on m'a dit que la candidature de Ousmane Sonko est validée avec 61.791 signatures contre 3 à 4 mille rejets. On nous a dit que nous pouvons régulariser les signatures rejetées, mais nous n'allons pas le faire, car le nombre de signatures a été atteint", a déclaré face à la presse, Me Amadou Sow, avocat du Pastef.



Même si cette validation n'est pas synonyme d'une élection à la tête du pays, Me Sow, reconnaît que c'est "une étape très importante qui vient d'être franchie", à moins de trois mois du scrutin, qui fait déjà un grand bruit entre le pouvoir et l'opposition, notamment sur la question du fichier électoral.



Le Conseil constitutionnel a commencé ce vendredi la vérification des signatures du parrainage. Les 7 sages sont assistés par 7 autres membres de la société civile et deux (2) experts indépendants en informatique. Après le passage des représentants de Macky Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, celui de Malick Gackou est attendu avant la fin de la journée.











Pressafrik

