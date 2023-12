Conseil constitutionnel : Rose Wardini a déposé sa candidature Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

Le mandataire de « Sénégal Nouveau » a déposé ce mardi le dossier de candidature de la candidate indépendante Rose Wardini au conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, a constaté lesoleil.sn. « Je fecilite toutes ces personnes engagées à nos côtés, nos militants et sympathisants. Je reste toujours convaincue que le moment est venu de concrétiser notre vision d'un Sénégal nouveau, fort et prospère. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous », a déclaré Mme Wardini.



Source : Source : https://lesoleil.sn/conseil-constitutionnel-rose-w...

