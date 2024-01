Conseil constitutionnel / Thione Niang recalé: La colère de son mandataire

Youssouf Diallo, le mandataire de Thione Niang, est sorti furieux du Conseil constitutionnel. Son candidat a été recalé. Les raisons évoquées par la commission de contrôle sont, estime-t-il, fallacieuses. Ci-dessous sa réaction.



«On vient d’assister à une forfaiture qui ne dit pas son nom. Notre clé qui a été mise sous scellé,s, a été projetée par les techniciens du Conseil constitutionnel. Nous avons présenté toutes les informations dans la clé par rapport aux parrains requis dès le premier jour de contrôle où nous avions déposé 52 220 parrains. À notre grande surprise, lorsqu’il a ouvert la région de Dakar, il a juste constaté qu’il y a un seul parrain sur 10 000 sur la région de Dakar, qui présente une anomalie. Et aussitôt, il s’est mis à dire que le fichier n’était pas exploitable.



J’étais accompagné de mon informaticien. Quand vous saisissez un fichier, il peut arriver qu’il y ait des erreurs de saisie. Sur 10 000 parrains, on ne peut pas dire qu’un seul parrain exploité qui présente des anomalies, dire que le fichier n’est pas exploitable. C’est quelque chose que nous regrettons à ce stade de la démocratie au Sénégal. Quand on vient contrôler un fichier électronique en principe, il devraient prendre toutes les dispositions requises pour que le contrôle soit efficace.



Lorsqu’on leur a posé la question selon laquelle, ‘‘ sur 10 000 parrains, un seul parrain présente des anomalies sur la date d’expiration, comment vous pouvez tirer la conclusion que le fichier n’était pas exploitable ’’.



" C’est une question qui les a dérangés. Et aussitôt, ils nous ont demandé de libérer la salle. Et voilà le constat que nous venons de subir, cette forfaiture sur une candidature aussi sérieuse que la candidature de Thione Niang ".













Avec iGFM