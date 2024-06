Conseil d’administration du Bit: Hamidou Diop du Cnp et Mody Guiro de la Cnts réélus

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 11:33

Hamidou Diop reste le secrétaire général du Conseil national du patronat du Sénégal (Cnp). Il a été réélu ce 10 juin par 75% des voix pour un 3ème mandat consécutif de 3 ans, lors de la 112ème session de l’Organisation internationale du travail à Genève. Une session qui s’achève ce 14 juin. Il gagne par ailleurs un siège au Conseil d’administration (Ca) du Bureau international du travail (Bit), informe LeTémoin.



Une candidature qui a été présentée et fortement soutenue par le Président du Cnp, Baïdy Agne qui lui a renouvelé sa confiance. Un communiqué du Cnp indique que 150 organisations patronales les plus représentatives du monde et membres de l’Organisation internationale des employeurs (Oie) ont voté pour Hamidou Diop. Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), Mody Guiro, lui aussi a été réélu comme membre du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail (Oit). Il va siéger au niveau de ce conseil à côté de deux autres représentants de l’Afrique pour les organisations syndicales des travailleurs.

Ndèye Fatou Kébé