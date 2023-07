Conseil de Sécurité de l’Onu et G20: La Russie porte la voix de l’Afrique Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2023 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|

Profitant de l’ouverture du forum, Azali Assoumani, président de l’Union africaine, a rappelé la nécessité pour l’Afrique de siéger au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (Onu) tout en étant membre du G20. « Un appel légitime », aux yeux du Président russe. Vladimir Poutine a, d’ailleurs, dit sa ferme volonté de porter […] Profitant de l’ouverture du forum, Azali Assoumani, président de l’Union africaine, a rappelé la nécessité pour l’Afrique de siéger au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (Onu) tout en étant membre du G20. « Un appel légitime », aux yeux du Président russe. Vladimir Poutine a, d’ailleurs, dit sa ferme volonté de porter le plaidoyer.

« La Russie a été l’une des premières à réagir positivement à l’initiative avancée par le président du Sénégal, qui vous a précédé à ce poste, d’accorder à l’Union africaine une adhésion à part entière au G20. Nous espérons que la décision sera adoptée lors du sommet du G20 à New Delhi en septembre. Comme auparavant, la Russie est prête à aider à renforcer la souveraineté des pays africains et à contribuer à ce que l’Afrique devienne un partenaire clé dans le nouveau système de l’ordre mondial multipolaire », a-t-il ajouté. Oumar FEDIOR (Envoyé spécial)



Source : https://lesoleil.sn/conseil-de-securite-de-lonu-et...

