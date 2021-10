Conseil départemental de Koungheul : Assane Diop ne briguera pas un nouveau mandat

Plusieurs fois ministre, Assane Diop, élu président du Conseil départemental de Koungheul en 2014, vient d’annoncer qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat aux élections locales de janvier 2022. Partira, partira pas : après des mois de spéculations, le président du Conseil départemental de Koungheul a finalement annoncé qu’il ne se représentera pas aux élections […]

Plusieurs fois ministre, Assane Diop, élu président du Conseil départemental de Koungheul en 2014, vient d’annoncer qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat aux élections locales de janvier 2022.

Partira, partira pas : après des mois de spéculations, le président du Conseil départemental de Koungheul a finalement annoncé qu’il ne se représentera pas aux élections locales de janvier 2022. « J’ai choisi ce moment pour le dire et le président Macky Sall a été déjà informé », a précisé Assane Diop dans un entretien accordé à la presse locale. L’homme d’Etat, plusieurs fois ministre a motivé sa décision par la lourdeur de la tâche, le poids de l’âge et une santé fragile. « J’ai plus de 70 ans et il est temps de laisser des compétences plus jeunes diriger notre département », dit-il, indexant une fonction « dévorante » qui exige également une présence quotidienne sur le terrain. Visiblement très ému, le grand commis de l’Etat a avoué que la décision n’a pas été facile à prendre. Mais veut être juste avec les Kounheulois à qui il demande de le soutenir dans cette volonté. « En prenant la décision de ne pas me représenter, je mesure la déception des jeunes, des femmes, des autorités religieuses et coutumières, des leaders d’opinion et de partis qui placent en ma modeste personne l’espoir et l’émergence économique de notre terroir », explique Assane Diop qui est « fier d’avoir tenu » les engagements pour lesquels lui et son équipe ont été élus. Le département, dit-il, a changé de visage grâce notamment au Plan de développement départemental et au Programme de développement économique et social de Koungheul (Prodesk).

« Deux autres grands projets agricoles viennent de trouver des financements. Sans compter tous les efforts réalisés pour valoriser le pain de singe, booster le maraichage et moderniser l’Elevage », a soutenu le président Assane Diop qui se retire mais continuera toujours de mettre son expertise et son expérience au service de Koungheul et de sa population. « Je ne respire que pour Koungeul. La prochaine équipe peut évidemment compter sur moi pour renforcer les acquis parce que je suis un militant de Koungheul et je le resterai toute ma vie », Une pluie d’hommage a suivi l’annonce du ministre Assane Diop. Sites internet et radios communautaires ont tous consacré une large fenêtre à la décision prise par le président du Conseil départemental. Partout où ils se trouvent, les kounheulois ont salué « l’exemplarité et la sagesse » ou encore « l’intégrité et la probité « d’un grand fils du Bambouck. Tous parlent d’une « lucide décision » émaillée de foi et de générosité.

Abdoulaye DIALLO

Source : http://lesoleil.sn/conseil-departemental-de-koungh...