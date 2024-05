Conseil départemental de Tivaouane / Convention de financement d'un montant de 15 millions de Fcfa : le 1er vice-président Alioune Fall saisit l'Ofnac Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2024 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|

Dans la lettre qu'il a adressée à l'Ofnac, le 1er vice-président du conseil départemental de Tivaouane, dit avoir saisi l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption pour " une dénonciation à l'endroit de Mme Seynabou Gaye Touré, Présidente du Conseil Départemental de Tivaouane". Sa plainte vise ainsi trois délits : détournement de fonds, conflit d'intérêt et fraude. "Le Conseil départemental de Tivaouane a signé une convention de financement femme avec une structure de financement..., pour la mise en œuvre de la convention, le conseil a décaissé 15.000.000 FCfa pour une durée de 16 mois à l'issue de laquelle les 15.000.000 FCfa devraient retourner dans les caisses du conseil. La convention est arrivée à terme et aucun franc n'a été restitué au conseil..." Le plaignant a aussi déclaré avoir adressé "une correspondance pour avoir des exemplaires de la convention, du procès verbal d'attribution des prêts et des marchés du CD", en vain. D'autres délits ont été visés dans cette plainte dont l'Ofnac dit avoir "accusé réception" et promet de tenir le concerné informé de la " suite qui aura été réservée à celle-ci...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Conseil-departemental-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager