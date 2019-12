Conseil des Ministres : Les diverses communications des Ministres de la République

Le Ministre d’Etat Secrétaire général de la Présidence, a fait une communication sur l’importance et les enjeux économiques du port de Ndayane et la nécessité de finaliser la feuille de route du Doing Business 2021.



Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a développé une communication sur la situation internationale et rendu compte de sa participation à différentes rencontres internationales.



Le Ministre de l’Agriculture et l’Equipement rural a fait le point sur le déroulement de la campagne de commercialisation arachidière.

Le Ministre du Pétrole et des Energies a fait le point sur la maîtrise de l’énergie au Sénégal, en vue notamment de la réduction de la facture de l’Etat.



Le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable a fait une communication sur les enjeux de la 25ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25), prévue à Madrid du 02 au 13 décembre 2019 ;



Le Ministre de l’eau et de l’Assainissement a fait le point sur la grève des travailleurs de la SDE, au motif d’une participation au capital, à hauteur de 10%. Face à ces actions de sabotage, une réquisition a été faite pour nécessité de maintien du service public, pour lequel, tout manquement sera sanctionné conformément à la loi.



Le Ministre Secrétaire général du Gouvernement a fait une communication sur la situation alimentaire nationale.



Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE) a fait le point sur l’organisation de la Conférence sur la Dette soutenable et le Développement durable, les projets prioritaires et les réformes phares.



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :



- le Projet de loi autorisant le Président de la République, portant création de l’Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que les statuts y afférents ;



- le projet de loi autorisation le Président de la République à ratifier la Convention 2001 de l’UNESCO, sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.

- le projet décret relatif à la définition de réseaux primaires des projets d’habitat social;

- le projet décret portant nomination des membres du Comité du Pilotage au Dialogue national ;

- le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage du Dialogue national ;









