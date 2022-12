Conseil des Ministres de Tamba/ Infrastructures: 248,064 milliards FCfa d’investissements entre 2013 et 2022

Arrêtés à un montant de 138,506 milliards lors du Conseil des Ministres décentralisé du 25 avril 2013, les investissements destinés à la réalisation des infrastructures routières sont, à date, estimés à 248,064 milliards FCfa.



Ils sont répartis ainsi qu’il suit : Travaux achevés : 156,834 milliards, Travaux en cours : 52 milliards ;



Travaux en phase de démarrage : 39,23 milliards de Fcfa



D'autres investissements sont également envisagés en perspective pour un montant de 144,3 milliards.



Les engagements ont été matérialisés par la construction et la réhabilitation, sur la période 2013 à 2022, de 399 Km de routes revêtues et 345 km de pistes de désenclavement, le tout pour un montant global investi de 156 milliards 834 millions de FCFA.



A l’horizon 2026, les investissements vont atteindre un linéaire de 1370,2 km, pour un coût global de 425,3 milliards FCfa.



