Conseil des Ministres de ce mercredi 10 Août 2022

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a présenté, à nouveau, ses meilleurs vœux à la Oumah Islamique, à l’occasion de la célébration de l’avènement du nouvel an musulman (Tamkharite).



Le Chef de l’Etat s’est, par ailleurs, réjoui de la signature, le vendredi 04 août 2022, à Bissau, sous l’égide du Président Umaro Sissoco Embalo, de l’accord relatif à la consolidation de la paix dans la région naturelle de Casamance, en demandant au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre dans les meilleures conditions.



Abordant les inondations constatées, particulièrement dans la région de Dakar, suite aux fortes pluies du 05 août 2022, le Président de la République présente ses condoléances aux familles éplorées et exprime sa solidarité aux populations sinistrées, en demandant au Gouvernement de mobiliser tous les moyens requis, dans le cadre du Plan national d’organisation des Secours (ORSEC) déclenché, en vue d’intensifier les actions de pompage des eaux pour libérer les habitations, axes routiers, équipements publics et sites inondés.



Le Chef de l’Etat a, également, rappelé au Gouvernement, la nécessité d’accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des Codes respectifs de l’Urbanisme, de la Construction, de l’Assainissement et de l’Environnement, en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT).



Le Président de la République a ainsi indiqué, l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de la dernière phase du Programme décennal de Lutte Contre les inondations (2012-2022).



Le Chef de l’Etat engage, en même temps, le Gouvernement à formuler, avant décembre 2022, un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement (eaux pluviales), intégrant des projets et zones prioritaires, selon la cartographie nationale des inondations, disponible, et les évaluations techniques et financières, réalisées.



Poursuivant sa communication, le Président de la République a insisté sur l’impératif d’asseoir durablement, une Ecole de la réussite et de l’Excellence à travers, notamment, la maitrise de la carte scolaire, le respect du quantum horaire, l’encadrement de qualité des apprenants, par le recours accru aux opportunités du numérique, et l’amélioration du cadre de vie scolaire.



Le Chef de l’Etat a informé le Conseil, qu’il présidera le jeudi 11 août 2022, la cérémonie de remise des prix aux lauréats 2022 du Concours général.



Cette grande manifestation du calendrier républicain, sera l’occasion de récompenser, devant la Nation, les élèves méritants que le Président de la République félicite pour leur abnégation et leur exemplarité.



Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a évoqué les points suivants :



1.la préparation de l’orientation des nouveaux bacheliers, en invitant le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à prendre, en relation avec les Recteurs et Directeurs d’établissements d’enseignement supérieur, toutes les mesures adéquates à cette fin.



2. l’amélioration de la mobilité urbaine, en demandant aux Ministres en charge de l’Intérieur et des Transports terrestres de finaliser, avec les autorités territoriales, la mise en œuvre d’un nouveau plan de circulation générale dans l’agglomération de Dakar et dans certaines villes de l’intérieur (Thiès et Mbour en particulier).

Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS



Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait une communication sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;



Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d’exécution budgétaire ;



Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;



Le Ministre de l’Intérieur a rendu compte des actions exécutées dans le cadre du Plan ORSEC ;



Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication surle plan de redéploiement des activités du Centre hospitalier national Aristide Le Dantec ;



Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne agricole ;



Le Ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur les projets et réformes phares du PSE.



Fait à Dakar le 10 août 2022

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement

et du Développement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement

Oumar GUEYE