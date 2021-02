Conseil des Ministres : l’aménagement du site de Pointe Sarène, une des instructions du Chef de l’Etat ! Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

Yacine DIEYE En conseil des ministres tenu ce 10 février par visio confèrene,le président de la République a abordé la question du développement infrastructurel et socioéconomique des nouvelles zones touristiques. A ce titre, Macky Sall a demandé aux Ministres en charge du Tourisme, des Finances, des Infrastructures, de l'Eau et de l'Assainissement, de prendre les mesures adéquates, en vue de la finalisation de l'aménagement global du site de référence de Pointe Saréne, qui, explique le Chef de l'Etat, s'érige en zone touristique émergente avec les projets d'investissements privés de grande envergure. A cet effet, il a indiqué au Conseil avoir requis l'accélération de l'aménagement de nouvelles zones touristiques, pour asseoir l'attractivité du territoire national, la compétitivité de l'économie, la création d'emplois décents, mais surtout, la valorisation du potentiel environnemental, artisanal et culturel des localités concernées.



