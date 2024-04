Conseil des ministres : Le président de la République demande un audit rapide des contrats d’affermage entre l’Etat du Sénégal (SONES) et SEN’EAU Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2024 à 01:08 | | 0 commentaire(s)|

À l'occasion du Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 avril 2024, le président de la République a demandé au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de procéder à un audit rapide du contrat d’affermage entre l’Etat du Sénégal (SONES) et SEN’EAU et du contrat de performances Etat-SONES-SEN’EAU. Ceci, afin d’engager l’évaluation des Partenariats Publics Privés (PPP) et de l’ensemble des contrats de délégation de service public de l’eau potable en milieux urbain et rural avec un ciblage spécial sur les projets de dessalement des Mamelles et de la Grande Côte développés par la SONES avec la JICA et ACWA POWER.

