Conseil des ministres: Macky Sall demande à son PM de préparer son investiture

Les résultats définitifs de la Présidentielle ne sont pas encore connus, mais Macky Sall est convaincu de sa victoire Macky Sall au premier tour. En réunion du Conseil des ministres hier, le président sortant a évoqué la préparation de son entrée en fonction. Par la même occasion, il a demandé à son «Premier ministre de faire prendre toutes les dispositions, en relation avec les services compétents de l'Etat, pour la bonne préparation » de son l'installation.



Par ailleurs, Macky Sall a remercié et félicité toutes les populations ainsi que ses soutiens politiques, qui l’ont accueilli avec générosité et enthousiasme durant son périple national lors de la campagne ».



Le Président de la République a adressé également ses félicitations au « Gouvernement, au ministre de l’Intérieur notamment, aux services de l'Etat, aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des acteurs du processus électoral qui ont permis, dans un esprit constructif, et sous la supervision de la CENA et des observateurs nationaux et internationaux, le déploiement optimal des opérations électorales, le bon déroulement de la campagne ainsi que la parfaite tenue du scrutin ».

