Conseil des ministres: Macky Sall va fusionner certaines agences d’exécution

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall a annoncé à son gouvernement, sa «volonté d’engager la rationalisation des agences d’exécution et entités assimilées». Ce sera soit par un système de «fusion», soit par «mutation juridique en société anonyme ou en établissement public».



Pour la mise en œuvre de ce projet, le Président Sall a «instruit le ministre Secrétaire général du gouvernement, et le ministre des Finances et du Budget de lui dresser dans les meilleurs délais, le plan de rationalisation de ces entités et, subséquemment, d’envisager un plan de redéploiement des personnels de ces entités ou un plan social, selon le cas».

