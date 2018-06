Conseil des ministres: Macky invite au respect des personnes handicapées

L’affaire des femmes handicapées tabassées par un ASP et dont la vidéo a fait le tour de la toile, s’est invitée hier à la réunion du Conseil des ministres. Même s’il ne l’a pas évoqué spécifiquement, le Président Macky Sall a déclaré avoir relevé une «recrudescence manifeste d’actes de maltraitance des personnes vivant avec un handicap ».



Dans la foulée, le chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, « l'impératif de veiller au respect scrupuleux des droits des personnes vivant avec un handicap et de leur assurer un traitement adéquat dans les espaces publics et au niveau des services de l'Etat ». Le Chef de l’Etat a indiqué aux membres du Gouvernement, « dans la perspective de l'application intégrale de la loi d'orientation sociale qui doit être évaluée dans toutes ses composantes, l’urgence de déployer un Plan spécial de lutte contre la maltraitance des personnes vivant avec un handicap ».











Leral.net