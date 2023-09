Conseil interministériel: Amadou Bâ engage le gouvernement à ‘’continuer d’œuvrer pour une bonne rentrée scolaire’’ Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Le gouvernement sénégalais va continuer à tout mettre en œuvre pour une bonne rentrée scolaire qui survient cette année dans »un contexte de défis multiples'' auxquels l'Etat doit faire face de manière résolue, a promis vendredi le Premier ministre, Amadou Ba. ''En tant que Gouvernement, nous avons la responsabilité de veiller à ce que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles pour chaque enfant du Sénégal'', a-t-il dit, à l'ouverture d'un conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire prévue le 5 octobre prochain S'exprimant en présence d'une dizaine de ministres, il a indiqué qu'une bonne rentrée des classes implique que tous les services de l'Etat concernés puissent garantir que ''nos écoles aient des environnements propres, sains et sécurisés''. Dans le même temps, des « mesures vigoureuses » doivent être prises pour lutter contre les inondations qui menacent certaines écoles et communautés. ''L'éducation est une responsabilité partagée entre le gouvernement, les enseignants, les parents et la société dans son ensemble. Nous encourageons les parents à s'impliquer activement dans l'éducation de leurs enfants et à soutenir leur apprentissage à la maison'', a dit Amadou Bâ. Le chef de l'Etat, Macky Sall, a engagé le gouvernement à s'assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation économique, ait un accès équitable à une éducation de qualité, a rappelé le Premier ministre. ''Nous continuerons à investir dans la construction et la rénovation d'écoles, à améliorer l'accès à l'éducation préscolaire et à renforcer les infrastructures éducatives dans tout le pays'', a-t-il assuré. Il a toutefois rappelé que ''l'éducation ne se limite pas seulement à l'accès à l'école, mais il y a aussi la qualité de l'enseignement''. Le gouvernement veillera également ''à ce que nos enseignants soient bien formés, motivés et bien rémunérés, car ce sont eux qui façonnent l'avenir de notre Nation''. Il a signalé que le gouvernement prévoit de mettre en place ''des programmes de formation continue pour nos éducateurs'', tout encourageant l'innovation pédagogique. ''L'éducation doit être accessible à tous, indépendamment du sexe, de l'origine ethnique, de la religion ou du handicap. Nous travaillerons à garantir que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir'', a-t-il affirmé. L'hygiène et la propreté, la santé des élèves et du personnel administratif, la lutte contre les inondations seront les principaux axes sur lesquels les efforts du gouvernement seront concentrés pour une bonne rentrée scolaire, a-t-il lancé. Les travaux du conseil interministériel se poursuivent à huis clos. Ils se tiennent sous la présidence du Premier ministre et avec la participation des ministères sectoriels, mais également des ministres de l'Eau et de l'Assainissement, des Forces Armées, de l'Intérieur, des Transports terrestres et des Infrastructures. Les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants, les représentants des partenaires techniques et financiers de l'éducation et les associations des parents d'élèves prennent part également à la rencontre. Une déclaration finale sera rendue publique au terme des travaux. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/conseil-interministeriel-amado...

