Conseil présidentiel : 4 accords signés entre le Sénégal et la Gambie Le Sénégal et la Gambie ont signé 4 accords de partenariat, hier, en marge de la deuxième session du conseil présidentiel entre les deux pays. Ces accords concernent le commerce et le transit, mais également, la criminalité et le terrorisme transfrontalier. Ainsi, les deux pays envisagent d’organiser des patrouilles mixtes, mais également l’échange de renseignement. Par ailleurs, des accords ont été conclus pour la domestication dans le cadre des transports aériens.

