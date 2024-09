Conseillers de la primature d’Ousmane Sonko : Un aperçu du groupe de professionnels qualifiés et expérimentés Voici un aperçu des conseillers de la primature d’Ousmane Sonko, un groupe de professionnels qualifiés et expérimentés, chacun apportant des compétences spécifiques pour renforcer les initiatives de développement et de gouvernance.

Ces conseillers sont spécialisés dans divers domaines tels que la planification économique, la diplomatie, l’urbanisme, la communication, la santé, et bien d’autres. Leur expertise est un atout majeur pour la mise en marche efficace de la primature, garantissant des stratégies bien pensées et une mise en œuvre rigoureuse des politiques publiques.



1. Serigne Moustapha Sene - Conseiller Spécial en planification et coopération économique internationale, chargé du suivi des réformes. Il apporte une vaste expérience en matière de planification stratégique et de gestion des réformes économiques.



2. El Hadji Ibrahima Diop - Conseiller Spécial pour la coordination des programmes spéciaux. Il est connu pour son approche innovante et sa capacité à gérer des projets complexes.



3. Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye - Conseiller Spécial pour le secteur privé et l’investissement PME/PMI. Il est un expert en développement économique avec un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises.



4. Cheikh Moukhamadou Bamba Lo - Conseiller Technique en diplomatie. Son parcours en relations internationales est un atout pour renforcer les liens diplomatiques.



5. Abdoulaye Koundoul - Conseiller Technique en culture. Il joue un rôle clé dans la promotion et la valorisation du patrimoine culturel.



6. Oumar Niang - Conseiller Technique pour la formation professionnelle. Son expertise est essentielle pour développer des programmes de formation efficaces et adaptés aux besoins du marché du travail.



7. Baba Kane - Conseiller Technique en mines et pétrole. Il offre une connaissance approfondie du secteur énergétique, crucial pour le développement économique.



8. Alé Badara Sy - Conseiller Technique en urbanisme et aménagement du territoire. Il est chargé de développer des stratégies d’urbanisation durable et d’aménagement du territoire.



9. Gorbel Ba - Conseiller Technique en communication. Il est spécialisé dans la gestion de la communication institutionnelle et la diffusion de l’information.



10. Mamadou Niang - Conseiller Technique en finances et budget. Son expertise en gestion financière est indispensable pour une gouvernance économique solide.



11. Bacary Thior - Conseiller Technique en santé. Il apporte son expérience pour améliorer le système de santé public.



12. Commissaire Mamadou Thiandou - Conseiller Technique en sécurité publique. Il veille à la mise en place de politiques de sécurité efficaces.



13. Ndiaga Ndiaye - Conseiller Technique en travail, sécurité sociale et dialogue social. Il joue un rôle clé dans la promotion des droits des travailleurs et du dialogue social.



14. Arona Toure - Conseiller Technique en employabilité et emploi. Son rôle est de développer des politiques favorisant l’emploi et l’employabilité des jeunes.



15. Ibrahima Diagne - Conseiller Technique en hydraulique, assainissement et environnement. Son expertise contribue à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection de l’environnement.



Ces conseillers apportent une riche diversité de compétences et d’expériences, renforçant ainsi la capacité de la primature à répondre aux défis actuels et à mener des réformes significatives pour le développement du pays.



