Conseils d'utilisation des pétards et feux d'artifice Pétards et feux d’artifice… En ce dernier jour de l’année, de nombreuses explosions résonnent déjà à l’extérieur. Symboles de fête pour beaucoup, ils font partie des incontournables de cette période, principalement le soir, mais aussi en journée pour les plus pressés…





Que ce soit pour les réveillons ou pour la Fête Nationale, les pétards et feux d’artifice sont toujours très utilisés. Populaires partout dans le monde, les ventes de feux d’artifice sont en croissance. C’est l’occasion de faire exploser quelques pétards, mais cela doit rester une fête pour tous : il y a quelques précautions d’usage à connaître et à respecter.



Bien utiliser les pétards et feux d’artifice

Il faut savoir que pétards et feux d’artifice ne sont pas sans impact sur l’environnement, car du fait de leur composition ils diffusent de nombreuses particules peu sympathiques.



Pour autant, ils sont autorisés et bien amusants, notamment lors de la Saint-Sylvestre. Voici quelques conseils d’utilisation proposés par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) pour éviter les accidents.



Quel feu d’artifice acheter ?



Sachez tout d’abord qu’il existe plusieurs types de catégorie de pétards dont ceux pour enfants et mineurs et ceux pour adultes. A priori, les pétards ne peuvent être commercialisés qu’auprès de personnes majeures, sauf pour ceux de la catégorie F1 qui sont autorisés à la vente à partir de 12 ans car ils présentent un risque plus faible.



À savoir :

Des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent interdire la vente d’artifices de catégorie F1 aux mineurs non accompagnés ou en limiter la vente, le transport et le port par des particuliers pendant certaines périodes. Renseignez-vous auprès de votre mairie…

Évitez les pétards qui ne portent pas le marquage CE et dont le mode d’emploi stipulant les limites d’âge et les instructions d’utilisation n’est pas rédigé en français.

Prenez en compte les précautions d’usage et respectez les conditions météorologiques car de nombreux incendies sont déclenchés par des débris d’artifices enflammés qui sont entraînés par le vent retombant dans des herbes sèches par exemple.



Dernière chose, pensez à vos voisins : les nuisances sonores dues à l’utilisation de pétards et de feux d’artifice donnent lieu chaque année à de nombreuses plaintes.



Comment utiliser les feux et pétards ?



Voici des précautions de bons sens :

• Vérifiez si vous disposez bien d’un un espace assez grand pour que le tir du feu d’artifice ou le déroulement de votre spectacle avec les pétards. Il faut au moins 50 mètres de recul tout autour d’un feu « prêt à tirer ».

• Le tir d’un feu étant aérien, vérifiez qu’aucun obstacle tel que des branches d’arbres ou une ligne électrique se trouve sur la trajectoire des projectiles.

• Il est interdit de fumer durant la mise en oeuvre d’un bloc d’artifice.

• Après l’achat, stockez vos pétards dans un local fermé à clé, à une température allant de 15 à 40°C, avec une humidité inférieure à 70 %, au rez-de-chaussée et loin de toute source de chaleur ou flamme.

Que dit la réglementation ?



L’arrêté du 21 juin 2010 relatif aux artifices de divertissement stipule que :

• Il est interdit de tirer des feux d’artifice dans les zones urbanisées la nuit (de 19h au lever du jour)

• Il est interdit d’utiliser des pétards ou feux d’artifice sur (ou en direction de) la voie publique, dans (ou en direction d’) un immeuble d’habitation, ainsi que dans tous les lieux où un public est rassemblé



Le cas particulier des artifices lancés par mortiers



Cas particulier, depuis la Saint Sylvestre du 31 décembre 2009 les artifices et pétards lancés avec un mortier sont interdits (ils étaient trop souvent utilisés contre la police…). Donc, pas question de projeter des artifices avec un mortier au fond du jardin…









Source: consoglobe.com

