Conséquences de l'arrêt de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor: Absence de clients, commerces gravement perturbés et des boutiques contraintes à fermer... Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2023 à 19:26 | | 0 commentaire(s)| Pendant près de deux mois, la liaison maritime cruciale entre Dakar et Ziguinchor a connu d'importantes perturbations, entraînant l'arrêt complet de la circulation des bateaux. Cette interruption a eu des répercussions économiques majeures, notamment pour les vendeurs installés près de la gare maritime de Ziguinchor. Ils restent dans l'ignorance des raisons de cet arrêt et voient leurs commerces gravement perturbés avec l'absence de clients. Certains, ont même été contraints de fermer boutique. Aujourd'hui, ces commerçants tendent la main et lancent un appel pour la reprise des activités à la gare maritime, dans l'espoir de retrouver la stabilité économique perdue.



