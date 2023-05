Conséquences du procès Adji Sarr - Ousmane Sonko: Sandaga obligé de fermer boutique

Les tensions causées par les procès intentés à Ousmane Sonko, leader de Pastef, entraînent le plus souvent de multiples conséquences, notamment pour les commerçants du marché de Sandaga, situé à proximité du tribunal de Dakar. Selon eux, la situation est extrêmement difficile à vivre. Afin de se protéger des risques, ils sont contraints de prendre des mesures qui ne sont pas non plus sans conséquence. Et, pour assurer leur sécurité, ils sont obligés de fermer leurs cantines.