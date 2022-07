Consigne de vote: Hélène Tine va rouler pour "Yewwi-Wallu"

M7 d’Hélène Tine et Omar Badiane de Jamm Gox Yii recalés, estiment qu’aujourd’hui, le seul mot d’ordre qui vaille c’est « VOTER YEWWI-WALLU ». Et voter pour l’inter coalition, c’est voter utile pour une assemblée nationale de rupture composée majoritairement de députés patriotes, responsables uniquement guidés par l’intérêt général et exclusivement soucieux du développement du pays et du bien être des populations.