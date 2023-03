Construction de 4 Mosquées : Plus d’un demi-milliard F CFA de fonds saoudiens détournés

Le projet incluant l’achat d’immeubles et des œuvres humanitaires, entre autres, ne verra jamais le jour. Puisqu’informe L’Obs, dans son édition du jour, le montant a été détourné. M. Lô est au banc des accusés.



Grande a été la surprise du Saoudien lorsqu’il a mandaté la nommée M. D. Sow pour vérifier l’état d’avancement des projets. Cette dernière contacte M. Lô, qui a déjà envoyé la photo d’un immeuble qu’il déclare avoir acheté à Ouest-Foire pour l’enseignant et ses amis, Y. H. Afaris et A. M. Abdulah, à 50 millions F CFA.



M. D. Sow découvrira le pot aux roses : les occupants de l’immeuble en question lui font savoir qu’ils sont propriétaires légitimes du bâtiment qui appartient à leur défunt père, et qu’il n’a jamais fait l’objet de vente.



Informé, Rashed débarque au Sénégal et dépose une plainte au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic). Face aux enquêteurs, M. Lô reconnait les faits mais tente de se dédouaner. Il dit : “J’ai vraiment eu des problèmes pour la construction de 4 mosquées. Car, j’avais prêté l’argent à un ami entrepreneur, I. Gueye, pour des travaux de terrassement d’un site.” Pour ce qui est de l’immeuble, s’est-il défendu, “j’ai remis les 50 millions au promoteur D. G. Faye, qui devait me vendre le bâtiment mais, il n’a pas respecté ses engagements.” Poursuivant, il jure que ce dernier a déjà reçu les 50 millions sur son compte bancaire.



Extrait de la prison de Rebeuss où il purge une peine pour d’autres dossiers, D. G. Faye, qui confirme le virement, réfute, toutefois, les déclarations de Lô. Le détenu a déclaré avoir reçu dans le compte de sa société un virement, pour M. Lô, de la part de Rashed, de 50 millions F CFA, destinés à des œuvres humanitaires. Mais, qu’il a restitué les 35 millions à M. Lô et garder les 15 millions pour lui.



Arrêté, M. Lô a été envoyé en prison malgré ses promesses de restituer les fonds au Saoudien. “J’ai mis à sa disposition 2 véhicules, les machines de l’unité de café, 2 parcelles sises à Sindia, un verger d’un hectare à Notto Gouye Diama, et 500 000 F CFA”, a-t-il détaillé.