Construction de 5 hôtels en Afrique : le groupe Teylium obtient un financement de 29,4 milliards FCFA Le groupe Teylium International vient d’obtenir un financement de 29, 4 milliards FCFA auprès d’un pool de prêteurs institutionnels en syndication, avec comme tête de file, CDC Groupe Plc. C’est ce qu’indique "Confidential Afrique", repris par "Dakar Times". Une manne financière destinée à construire 5 hôtels d’affaires dans 4 pays d’Afrique de l’Ouest. La même source révèle, d’ailleurs, que le groupe de Yérim Sow est en train de finaliser un hôtel 5 étoiles à Niamey, baptisé Noom. Le réceptif devrait d’ailleurs ouvrir ses portes fin mai, et serait un des maillons clés du dispositif stratégique d’accueil hôtelier, dans le cadre du prochain sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, prévue les 7, 6, 8 juillet 2019 à Niamey.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos