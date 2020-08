Construction de la boucle des Kalounaye: L'Etat "trompe" toujours la population Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Août 2020 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

"Dans la zone de Kalounaye (Ziguinchor) essentiellement agricole, l'état de délabrement très avancé de la route allant de Dioubour-Boulindien-Bouréck-Mandouard 1-Tenghori-Bignona, freine les initiatives locales.



Les productions agricoles ne peuvent pas être acheminées vers le reste du Sénégal par manque de voitures. Elles ne desservissent pas ces localités caractérisées par leur inaccessibilité en toute saison. Ce qui constitue une perte énorme pour les populations. L'Etat doit désenclaver cette partie pour tirer profit de toutes les potentialités économiques dont regorge la zone de Kalounaye.



- La 1ere marche a été organisée en 2013 à Kalounaye, lorsque j'étais le président du COZEK (Collectif des Étudiants de la Zone de Kalounaye).



- La 2eme marche en 2015 ici même à Dakar. Elle a été organisée par le CDK (Comité pour le Désenclavement de Kalounaye) dont je suis le président. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, que les ressortissants de la Casamance marchent à Dakar dans la capitale du Sénégal. Pendant la saison sèche.



Entre 2015 et 2018, ce même CDK a tenu beaucoup de conférences de presse, de points de presse, de sit in pour demander à l'Etat de désenclaver Kalounaye.



En tant que président du CDK, nous avons déposé des mémorandums à la Sous-préfecture de Tenghori, à la Présidence de la République.



En 2015, nous été reçus en audience par le Gouverneur de la région de Dakar ;

En 2018, nous avons été reçus en audience par Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement de l'époque ;

Nous avons été reçus aussi par le Ministre Benoîte Sambou et d'autres autorités.



Aujourd'hui, l'Etat nous fait une énième promesse de construire la boucle de Kalounaye après l'hivernage."









Source : L'arme de campagne des politiciens de Bignona c'est la construction de la boucle des Kalounayes. Depuis 1960 à nos jour, tous les régimes ont promis et sont allés meme jusqu'à annoncé des le démarrage imminent des travaux. Mais la promesse qui a redonné la confiance à la population c'est quand Macky Sall était venu en 2018 à quelques semaines de la présidentielle pour annoncer le démarrage des travaux à bord d'un caterpillar. Depuis lors rien. Bassirou SANÉ, Président du CDK (Comité pour le Désenclavement de Kalounaye), dans une contribution fait le point des promesses sous le régime de Macky Sall.Source : https://www.exclusif.net/Construction-de-la-boucle...

