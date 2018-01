Construction du siège de l’Apr : Voici la liste des donateurs de millions

L’argent a coulé lors du dernière Secrétariat exécutif du pouvoir. Après l’annonce de la construction du nouveau siège de l’Apr suivie de l’appel à contribution, plusieurs ministres, des députés et responsables du parti ont mis la main à la poche. En somme, selon L’Observateur, 366 millions de F Cfa ont été récoltés auprès des premiers contributeurs au sortir de cette rencontre politique. Voici la liste des donateurs, en millions de francs Cfa.



Macky Sall, président de la République : 50 millions,



Mahammad Boun Abdallah Dionne, Pm : 20 millions,



Amadou Bâ, ministre de l’Economie et des Finances : 20 millions,



Aminata Tall, présidente Cese : 10 millions,



Cheikh Kanté, ministre en charge du Pse : 10 millions,



Farba Ngom, député : 10 millions,



Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des infrastructures: 10 millions,



Kalidou Wagué, homme d’affaires: 10 millions



Abdoulaye Saly Sall, hommes d’affaires et ministre Conseiller: 10 millions,



Mansour Faye, ministre de l’hydraulique : 10 millions,



Yakham Mbaye, Dg «Le Soleil » : 5 millions,



Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé: 5 millions,



Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme: 5 millions,



Moustapha Cissé Lô, député: 5 millions,



Pape Samba Diop, Chef de cabinet 5 millions,



Abdou Fall, Président Coperes: 2 millions,



Abdoul Aziz Mbaye, ancien ministre conseiller : 2 millions,



Me Nafissatou Diop Cissé, Pca Fonsis: 2 millions,



Abdourahmane Ndiaye, secrétaire politique: 2 millions,



Thérese Faye, Dg Case des tout-petits : 2 millions,



Luc Sarr, Haut conseiller : 1 million…



