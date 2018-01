Construction du siège de l’Apr : acquis à 600 millions, le terrain appartenait à Dakar Dem Dikk

Dans un communiqué de presse dont copie nous est parvenue mardi, le Secrétariat exécutif national de l’Apr informait de l’acquisition d’un terrain de 2000 m2 sur l’avenue Cheikh Anta Diop, pour la construction de sa future permanence.



D’après le quotidien «L’Observateur » de ce jeudi, le site en question est situé à Mermoz, sur le prolongement de la route Ouakam. Il faisait partie du patrimoine de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk, hérité de la défunte Sotrac. A propos de l’achat, le journal informe que l’Apr a déboursé 600 millions pour l’acquisition du terrain. Les travaux de construction sont conduits par l’architecte Abou Emile Diouf.



Quid des bailleurs ? Nos confrères ajoutent que la plus grande souscription est celle du président qui a mis la main à la poche, en casquant 50 millions de F Cfa. Les ministres membres de l’Apr ont contribué à raison de 5 millions de francs Cfa par personne à l’exception d’Amadou Bâ, qui aurait largement dépassé la barre fixée par ses collègues.



Pour le financement du projet qui doit démarrer sous peu, le patron de l’Apr a pris l’option qu’il soit pris en charge par les militants et sympathisants du parti. D’où la mise en place d’un «comité pour l’organisation et la gestion transparente », dirigé par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. La contribution minimale est fixée est à 1000 Cfa. Mais le Président, souligne le journal, précise que le financement venant des hommes d’affaires, commerçants et entrepreneurs n'est pas le bienvenu.