Construction du siège de l’Apr, les révélations fracassantes de Barth sur Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur n’arrête pas de faire parler de lui. En effet, il a fait une grosse révélation sur le Président Sall. « Dans un pays comme le Sénégal, quand le Président Macky Sall construit le siège de l’Apr sans permis de construire, mais que voulez-vous que les autres Sénégalais fassent. Il l’a construit sans autorisation parce que j’ai refusé de signer à l’Apr, un permis de construire pour un conflit d’intérêt manifeste », a déclaré Barthélémy Dias.



Dias fils qui faisait une descente sur la corniche ouest où il a demandé l’arrêt d’une construction, va plus loin : « Comment le président de la République peut nommer le Dg de Dakar Dem Dik, le Pca de Dem Dik et nous faire croire que Dakar Dem Dik s’est réuni en conseil d’administration et a décidé de vendre l’assiette foncière ».



Pour lui, « Dem Dik ne jouit ni de l’abus, ni de l’usus ni du fructus sur le foncier. Le Sénégal a mis à la disposition de Dem Dik ce foncier pour une mission de service public. Si Dem Dik peut vendre son foncier, l’hôpital principal et Abasse Ndao peuvent aussi se réunir et dire qu’ils ont une façade maritime derrière et qu’ils vont la vendre]i».



« Ce que je veux dire par là, explique l’édile de Mermoz Sacré-Cœur, i[est que toutes ces structures n’ont jamais acheté leur foncier. Tous les notaires du Sénégal m’entendent, personne n’a le droit parmi ces sociétés de se réunir en soit disant conseil d’administration ou en soit disant arrêté une délibération et dire qu’ils doivent vendre un foncier ».









Leral.net







