Construction et occupation illégale au marigot de Mbao : Abdou Karim Sall s'autosaisit et active la DSCOS Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 00:38

Le ministre de l’environnement et du développement durable été en visite ce mardi 5 avril 2022, au marigot de Mbao pour s’enquérir de la situation désastreuse dans laquelle se trouve le seul marigot de la localité.



En effet, une partie de ce cours d'eau est à ce jour en train d’être remblayée par des promoteurs. « Des promoteurs qui sont en train de procéder à des remblais. Derrière moi, vous avez un site non aedificandi, une zone humide qui est en train d’être remblayée et je pense que les directives du chef de l’État sont très claires. Il faut qu’on arrête de remblayer des zones non aedificandi et humides pour y installer des citoyens sénégalais », renseigne le ministre Abdou Karim Sall.



Car, selon lui, « l’État met énormément de ressources pour lutter contre les inondations. Il faut prévenir ces inondations et les prévenir, c’est de ne pas installer les Sénégalais sur des sites non aedificandi ».



Pour veiller donc à la sauvegarde et la préservation de ce site, le ministre de l’environnement a mobilisé la DSCOS, la brigade de l’environnement et les autorités administratives pour barrer la route à « tous ceux qui pensent qu'il faut qu'ils mettent la main sur chaque lopin de terrain, et je pense que cette zone qui est presque le prolongement du marigot de Mbao va être l’exutoire pour le traitement des eaux des inondations de Keur Massar », a-t-il considéré.



Par conséquent, Abdou Karim Sall a sommé directement « les occupants de récupérer et d'enlever tous les gravats déposés sur le site nuitamment », avant de poursuivre : « Nous allons surveiller avec les forces de l’ordre et de sécurité et les populations. On ne laissera pas passer ce coup-là et nous ferons en sorte que les contrevenants soient sanctionnés... »

www.dakaractu.com



