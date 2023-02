Construction et réhabilitation des routes : La ville de Diourbel affiche un nouveau visage Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Février 2023 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Sur financement du Fonds d’entretien routier autonome (Fera), la commune de Diourbel a permis la construction et la réhabilitation de 28,3 kilomètres de route. Ces interventions ont coûté plus de 1,4 milliard de FCfa, mais la commune à un autre défi : parachever certains travaux en cours de réalisation. DIOURBEL – En sillonnant les artères […] Sur financement du Fonds d’entretien routier autonome (Fera), la commune de Diourbel a permis la construction et la réhabilitation de 28,3 kilomètres de route. Ces interventions ont coûté plus de 1,4 milliard de FCfa, mais la commune à un autre défi : parachever certains travaux en cours de réalisation.

DIOURBEL – En sillonnant les artères de la commune de Diourbel, les populations constatent un changement de visage de leur localité, avec les travaux de construction et de réhabilitation de certaines routes secondaires. Lancés depuis six mois, ces chantiers sont actuellement en finition, puisque certaines routes sont déjà ouvertes à la circulation des calèches, Jakarta, voitures, entre autres. Mais selon le Chef de la division technique de la commune de Diourbel, Assane Sylla Faye, il reste encore des travaux à réaliser. « Les routes ne sont pas encore achevées et il y a les accordements, c’est-à-dire les trottoirs, les bordures, entre autres, à faire. C’est dire qu’on n’a pas encore démarré la phase génie civil. Donc c’est la réhabilitation du bitume qui est achevée pour certains tronçons », a-t-il expliqué.

Les voies déjà achevées sont celles de la Rue 6 de Grand Diourbel qui relie le stade Ely Manel Fall à la route de Fatick, la Rue 4 de Keur Yelly, le prolongement Diadji Ba, l’Avenue Ablaye Fall Ndar. Concernant la route de Ngohé, elle sera achevée dans les prochains jours, assure Assane Sylla Faye. Au départ, ce projet de construction et de réhabilitation devait couvrir 28,3 kilomètres, mais Assane Sylla Faye indique que la mairie a rencontré des difficultés dans l’exécution. C’est ce qui explique la signature d’un avenant qui permettra à la municipalité de réhabiliter le boulevard Elhadji Mbacké Tandiang (Sapeurs – marché Ndoumbé Diop), le tronçon de Thièbo, la route Souleymane Sylla et l’avenue Serigne Modou Mamoune (près de l’église).

Ce projet de construction et de réhabilitation de certaines routes secondaires intervient après celui du Programme de modernisation des villes (Promovilles) et est financé par le Fonds d’entretien routier autonome (Fera). Assane Sylla Faye se réjouit de l’état d’avancement des travaux, avec un taux d’exécution de 60 % à six mois de la fin du contrat. Le coût global du projet de départ est de 1,4 milliard de FCfa. Mais selon monsieur Sylla, il y aura une enveloppe additionnelle constituée de 30% du budget initial.

En dehors des travaux du Promovilles et du Fera, la collectivité territoriale de Diourbel dispose d’autres chantiers financés par le Projet d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen). Ils concernent notamment des portiques qui seront installés dans les trois entrées de la commune de Diourbel. Ces travaux sont en cours et tardent à s’achever. « Certes, les ouvrages prennent encore du temps, mais nous sommes en train de nous y atteler pour que l’entreprise puisse assurer la suite. Les deux portiques situés aux entrées de l’autoroute Ila Touba et de la route de Dakar sont déjà implantés. Il reste maintenant les ouvrages d’art sur le massif », rappelle le Chef de la division technique de la commune de Diourbel. Oumar Bayo Bâ (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/construction-et-rehabilitation...

