Construire et réhabiliter les sites religieux du le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba: Le Dahira Kitematoul khadim en offensive Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Construire et réhabiliter les sites religieux où le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba avait séjourné ou prié, le Dahira Kitematoul khadim en offensive. Khelcom Diakhaté, situé dans le département de Tivaoune, commune de Pekesse est le lieu où la pose de la première pierre avait eu lieu hier. Le lieu de rencontre entre Serigne Touba et Serigne Yerry Diakhate a vu une forte mobilisation des autorités de Kitematoul khadim et des populations des villages environnants.



