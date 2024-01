Consultation de la carte électorale : Les plénipotentiaires des candidats invités à se rapprocher des préfectures Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Janvier 2024 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

Le processus électoral en perspective du scrutin présidentiel du 25 février 2024 suit son cours normal. En effet, au rythme des tâches et opérations électorales déjà réalisées par l’administration électorale, le respect du calendrier républicain semble irréversible. Le Directeur général des élections (Dge), Tanor Thiendella Sidy Fall, « porte à la connaissance des candidats à la présidentielle […] Le processus électoral en perspective du scrutin présidentiel du 25 février 2024 suit son cours normal. En effet, au rythme des tâches et opérations électorales déjà réalisées par l’administration électorale, le respect du calendrier républicain semble irréversible. Le Directeur général des élections (Dge), Tanor Thiendella Sidy Fall, « porte à la connaissance des candidats à la présidentielle que la carte électorale (liste des bureaux de vote) a été fixée par arrêté no 001785 en date du 23 janvier 2024 », souligne un communiqué qui nous est parvenu. En outre, il informe que ladite carte est disponible dans les préfectures. À cet effet, la source indique que « la consultation peut être faite dans les préfectures par les plénipotentiaires ». Une étape supplémentaire du processus électoral vient ainsi d’être franchie, malgré les agitations sur un éventuel report du scrutin. Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette phase sera suivie de la remise du fichier électoral, quinze (15) jours avant le 1er tour du scrutin présidentiel, aux 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel.



Source : https://lesoleil.sn/consultation-de-la-carte-elect...

Accueil Envoyer à un ami Partager