Consultation du fichier électoral: Oumar Sarr et Cie boudent et expriment leur déception

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 13:13



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Aly Ngouille Ndiaye pensait qu’il suffisait d’ouvrir les portes de son ministère pour définitivement convaincre Omar Sarr et Cie. Eh bien, il n’en est rien. Le président de la Commission électorale du Front national de la résistance (FNR) et ses camarades sont ressortis ce jeudi des locaux du ministère de l’Intérieur plus mécontents que jamais.



"Ce que nous avons vu, ce n’est pas un fichier électoral. Mais plutôt une maquette qui ne nous renseigne sur rien », martèle Omar Sarr qui ne s’est pas fait prier pour bouder. Selon lui, ce qui leur a été montré, c’est ce qui a été mis en ligne pour permettre aux citoyens de vérifier leurs inscriptions.



Le FNR qui avait annoncé la couleur entend donc poursuivre son bras de fer avec le régime. «Nous l’avons dit, nous le répétons encore, l’opposition nationale ne saurait accepter un jour de plus que le fichier électoral soit à la disposition de Benno Bokk Yakaar et de son candidat, et que tout accès et tout contrôle lui soit refusé», ont annoncé Omar Sarr et Cie.





WALFNet

