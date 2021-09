Contact: Le Colonel Doumbouya a appelé Macky Sall, invité à ne pas reconnaître ce régime Quelques jours seulement (dimanche) après avoir renversé Alpha Condé de son fauteuil de président, le Colonel Doumbouya semble faire une course contre la montre pour étendre ses tentacules.

Après avoir dissout toutes les institutions guinéennes et placé ses hommes en attendant d'y voir plus clair, le Colonel Mamady Doumbouya est passé à la vitesse supérieure.



En effet, selon La Dépêche, à peine installé au pouvoir, le Colonel Mamady Doumbouya cherche à étaler ses tentacules au niveau de la région.



Selon des sources bien informées de La Dépêche, le nouvel homme fort de la Guinée a câblé, ce mardi, les présidents du Sénégal, Macky Sall, et celui de la Guinée Bissau, Umar Sissoko Embalo.



Pourtant, Moustapha Diakhaté avait invité le président Macky Sall à ne pas reconnaître ce régime de putschistes.

