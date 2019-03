Contentieux Wade/Cheikh Amar devant le Tribunal du commerce le 20 mars

Entre Abdoulaye Wade et Cheikh Amar, le combat judiciaire est loin d’être terminé. Les deux vieux amis s’entre-déchirent actuellement devant les juridictions sénégalaises. En fait, c’est l’ancien président de la République (2000 et 2012) qui initié les procédures contre le célèbre homme d’affaires.



Comme l’avaient annoncé nos confrères du quotidien « Libération », Me Abdoulaye Wade a enclenché une première procédure devant le Tribunal de Grande instance statuant en matière pénale contre Cheikh Amar, qu’il accuse lui devoir 5 milliards de nos francs. Nos confrères avaient même ajouté que le chef de l’Etat avait perdu cette procédure, mais c’était rabattu devant le juge civil pour demander une hypothèque sur la Cité Tre de Cheikh Amar.



Cette requête devant le Tribunal du commerce, en référé, en est quasiment à son dernier tournant. En effet, l'affaire a été évoquée hier, à la première chambre du tribunal du Commerce avant d'être renvoyée au 20 mars pour observations des conseils de Wade.













Les Echos

