Contentieux avec Bolloré : La société SEPAM condamnée à payer plus de 36 millions FCFA

Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire à l’égard de la société SEPAM et contradictoirement à l’encontre de la société Bolloré Transport et Logistics SA, en matière commerciale et en premier ressort, le président Alioune Ndiaye a condamné hier, la société SEPAM à payer à la société Bolloré Transport et Logistics SA la somme de 34 477 465 FCFA au principal, outre les intérêts de droit à compter du présent jugement, et celle de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Le juge a également ordonné l’exécution provisoire jusqu’à hauteur de 500 000 FCFA, tout en mettant les dépens à la charge de la SEPAM.

Me El Hadji Ibrahima Ndiaye avait assuré la défense des intérêts de la société Bolloré Transport Logistics Sénégal.